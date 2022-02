Rio Grande do Sul registra maior temperatura de sua história com 42,9 °C

A marca inédita da temperatura bateu recorde e aconteceu no último domingo (27) em Uruguaiana, na Fronteira Oeste

O Rio Grande do Sul atingiu neste domingo (27) sua maior marca da história do Estado, de acordo com a MetSul Meteorologia, com a temperatura de 42,9 ºC em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. O recorde anterior era de 42,6 ºC registrado em 19 de janeiro de 1917 em Alegrete e em 1º de janeiro de 1943 em Jaguarão.

“O registro é extraordinário do ponto de vista histórico na climatologia do Rio Grande do Sul porque se trata da maior temperatura máxima já observada oficialmente no estado desde que tiveram início as medições regulares entre os anos de 1910 e 1912”, informou a MetSul, que ainda lembrou que a marca também é a maior da história gaúcha para o mês de fevereiro.

Motivos do calor

O calor foi intenso em grande parte do Rio Grande do Sul neste domingo, mas as marcas extremas na rede oficial ocorreram no Oeste, especialmente em Uruguaiana com 42,9ºC (novo recorde estadual) e Quaraí com 40,3ºC.

De acordo com a MetSul Meteorologia, em outras regiões, as marcas sequer chegaram perto dos valores anotados durante a onda de calor de janeiro deste ano. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima foi de 36,0ºC.

O calor extraordinário de Uruguaiana não se repetiu em outras regiões gaúchas pela presença de muitas nuvens altas e médias que se formavam com o calor e com a presença de áreas de instabilidade trazendo chuva no Sul do Estado desde cedo da manhã.