Riachuelo recolhe roupa associada ao Holocausto de suas lojas após críticas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Riachuelo vai retirar do catálogo e recolher das suas lojas um conjunto de roupas depois de críticas feitas nas redes sociais. A peça, formada por uma camisa e uma calça listradas em branco e azul, foi comparada por usuários aos uniformes usados pelo nazismo para aprisionar minorias em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.

A decisão foi confirmada pela empresa à reportagem.

“Nós, da Riachuelo, prezamos pelo respeito por todas as pessoas, e esclarecemos que, em nenhum momento, houve a intenção de fazer qualquer alusão a um período histórico que feriu os direitos humanos de tanta gente”, escreve a empresa em comunicado à imprensa.

“A escolha do modelo das peças e da cartela de cores realmente foi uma infelicidade, e gostaríamos de reforçar que todas as peças já estão sendo retiradas das nossas lojas e e-commerce. Entendemos a sensibilidade do assunto, agradecemos o alerta trazido pelos nossos consumidores e pedimos desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas pelo que o produto possa ter representado.”

Nas redes sociais, os usuários apontaram como falta de noção o fato da Riachuelo adotar o padrão como estilo para a peça. “O uso da estética violenta para gerar polêmica é uma das faces do marketing, não é novidade”, escreve Maria Eugênya, especialista em cultura material e consumo, no X, antigo Twitter.

A peça ainda foi comparada ao pijama usado pelo ex-presidente Getúlio Vargas na noite de seu suicídio, em agosto de 1954.