Resgate não localiza novos desaparecidos em área de deslizamento em rodovia no PR

As equipes de resgate não conseguiram encontrar nesta quarta-feira, 30, novos desaparecidos no deslizamento que atingiu a Rodovia BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Os 54 bombeiros militares que estão na área completaram 35 horas de trabalho com o mesmo saldo da tarde de terça-feira, 29: seis pessoas resgatadas com vida e dois corpos retirados do local do desastre. Uma vítima foi identificada, o caminhoneiro José Maria Pires, de 60 anos.

Conforme as equipes de resgate, cerca de 30 pessoas podem estar sob a camada de terra, lama e detritos que encobriu as duas pistas do km 669 da rodovia, que permanece interditada nos dois sentidos. A BR-376 é a principal ligação dos Estados de São Paulo e Paraná com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não há previsão de liberação para o tráfego, que está sendo desviado para rotas alternativas, com grande acréscimo no tempo de viagem

De acordo com boletim divulgado no fim da tarde, os bombeiros conseguiram estabelecer ligação entre as duas frentes que atuam nos resgates, dando mais rapidez aos trabalhos. Foram removidos três veículos leves e dois caminhões que não tinham pessoas em seu interior. Outros quatro veículos pesados estão visíveis, mas ainda não foram alcançados pelo resgate.

No período da tarde, os trabalhos chegaram a ser suspensos quando começou a verter grande quantidade de água em pontos de ruptura, indicando o risco de novos deslizamentos. Os peritos fizeram a drenagem da área para a retomada dos trabalhos, mas voltou a chover logo depois, aumentando o risco de desmoronamento.

As equipes de resgate estão usando câmeras termais acopladas a um drone na tentativa de identificar focos de calor que poderiam ser de sobreviventes. Ainda não há previsão para o término dos trabalhos de resgate, que estão condicionados à melhora nas condições do tempo.

Estadão Conteúdo