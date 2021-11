Representantes do Mercosul visitam produção de vacinas da Fiocruz

Os participantes puderam acompanhar o processo de produção das vacinas desde a formulação dos imunizantes a embalagem

Representantes dos países do Mercosul realizaram uma visita, nesta terça-feira (09), as instalações do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos da Funcação Oswaldo Cruz (Fiocruz) onde estão sendo produzidas cerca de 1 milhão de vacinas contra a covid-19 por dia.

Os participantes puderam acompanhar o processo de produção das vacinas desde a formulação dos imunizantes, passando pelo envase, e chegando à rotulagem e embalagem, último passo para a liberação das doses. Além disso, foi possível assistir de perto como é realizado o controle de qualidade dos imunizantes.

Em outro ponto da visita às instalações, os representantes de países do bloco econômico presenciaram a produção do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) produzido pela Fiocruz. A produção do insumo no país para a produção do imunizante 100% nacional é resultado do acordo de transferência tecnológica da Fiocruz com a farmacêutica Astrazeneca.

A visita fez parte das iniciativas do Seminário Técnico sobre Acesso a Vacinas Covid-19 no Mercosul, que ocorre presencialmente na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Ao todo, a Fiocruz já entregou ao Ministério da Saúde mais de 125 milhões de doses de vacinas Covid-19 para a campanha de vacinação para o enfrentamento da pandemia no Brasil.

As informações são do Ministério da Saúde