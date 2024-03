Refeitório de escola técnica fica alagado por esgoto após chuva em SP

A Etec é uma das unidades de referência do Centro Paulo Souza, autarquia do governo estadual que cuida do ensino técnico

ISABELA PALHARES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Cacique é enterrado em Brumadinho (MG) mesmo com decisão judicial contrária a cerimônia O refeitório da Etec (escola técnica) Santa Efigênia, na região central de São Paulo, ficou alagado por esgoto na noite desta terça-feira (5) quando a cidade foi atingida por um forte temporal. A unidade, que é de responsabilidade da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), não tinha funcionários para limpar o local, segundo os alunos. A Etec é uma das unidades de referência do Centro Paulo Souza, autarquia do governo estadual que cuida do ensino técnico. O prédio da escola fica na rua General Couto de Magalhães, ao lado da sede administrativa do centro, mas até o início da tarde desta quarta (6) os alunos não haviam sido informados de nenhuma providência adotada para evitar que a situação volte a ocorrer. Há previsão de que chuvas fortes voltem a ocorrer na cidade de São Paulo nos próximos dias, o que deixa os alunos temerosos de que o alagamento na escola se repita. Na noite de terça, os alunos gravaram vídeos que mostram esgoto e água da chuva jorrando dos ralos dos refeitórios. O espaço ficou alagado exatamente no momento de merenda dos alunos. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Um dos vídeos mostra uma água preta jorrando de um dos ralos embaixo de uma das mesas do refeitório, enquanto os estudantes carregam bandejas com comida e tentam desviar da água. Um estudante de 15 anos afirma que a ocorrência já seria um absurdo em qualquer lugar da escola, mas no refeitório é ainda mais alarmante. Todos os alunos saíram com os pés encharcados de água suja, relata. Segundo os alunos, o refeitório ficou tomado de água e de um forte cheiro de esgoto, mas não havia nenhum funcionário para limpar o local. Eles contam que a escola, que funciona nos três turnos com cerca de 850 estudantes, conta com apenas cinco faxineiros –sendo que não há nenhuma equipe para o período noturno. Outra estudante, de 17 anos, reclama de que o refeitório continuava sujo nesta quarta. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Os alunos relatam receio de contraírem doenças por conta da falta de higiene na escola. A Etec Santa Ifigênia é uma das unidades mais novas do Centro Paulo Souza, tendo iniciado as atividades em 2012. A escola se destaca principalmente por ofertar cursos técnicos na área de alimentação, como nutrição e dietética e profissional em gastronomia.