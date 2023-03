Quinto Andar aponta nova alta no aluguel na capital paulista

O valor médio do metro quadrado residencial alugado na capital paulista ficou em R$ 43,25 em fevereiro

Joana Cunha

São Paulo, SP

O valor médio do metro quadrado residencial alugado na capital paulista ficou em R$ 43,25 em fevereiro, segundo levantamento do site de locação QuintoAndar. A alta é de 3% na comparação com o mês anterior.



Foi o maior valor registrado na série histórica, iniciada pela empresa em 2019. Fevereiro foi também o 20º mês consecutivo de aumento no preço, conforme os dados que serão divulgados nesta sexta (10).



Os imóveis com um único dormitório chegam a R$ 55,86 por metro quadrado em média. O valor não inclui outras taxas como condomínio e IPTU.



No Rio de Janeiro, o site registrou alta de 0,8% no preço do metro quadrado em relação ao mês anterior, chegando a R$ 37.