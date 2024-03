Quem visita recomenda: Rio ganha nota máxima entre turistas e moradores

O Rio de Janeiro mantém seu título de Cidade Maravilhosa, avaliado por moradores e turistas como um destino “Nota 10″. Atraídos por roteiros curtos e intensos, os turistas apresentam um perfil jovem e ativo. O maior fluxo registra visitantes vindos de São Paulo e Minas Gerais.

Já os turistas internacionais são liderados por Chilenos e Argentinos. E os altos níveis de satisfação apontam que quem visita a cidade já passou por aqui ou pretende retornar.

Com mais de 2000 respostas coletadas de forma voluntária (a partir do acesso à plataforma via QR CODE), a mostra foi feita por meio do Sistema Especialista Turístico (SET) da Smart Tour, em parceria da Riotur com a EmbraturLab, e detalha uma visão abrangente e inovadora sobre o perfil dos turistas, com destaque para tendências valiosas para estratégias futuras do setor.

Realizada entre fases de maior fluxo turístico (Réveillon e Carnaval), 64.27% dos entrevistados eram moradores locais, enfatizando um forte envolvimento da comunidade nas atividades turísticas.

O turismo doméstico representou 28.85% dos participantes, enquanto os turistas internacionais, embora menos numerosos (6.88%), desempenham um papel fundamental para a economia da cidade. A presença significativa de turistas de São Paulo (26.45%) e Minas Gerais (11.96%) destaca a importância do turismo nacional, mostrando a forte representação de visitantes de diversas regiões do Brasil. Entre os turistas internacionais, destaque para a presença de países como Chile, Argentina e Estados Unidos.

Com mais de 68% dos visitantes concentrados nas faixas de 18 a 49 anos, o Rio atrai um público jovem e ativo. A lealdade dos turistas, com quase metade retornando à cidade pelo menos três vezes, destaca a necessidade de inovação contínua. Com 49.42% dos turistas permanecendo por um a cinco dias, a tendência é para estadias curtas, indicando uma busca por experiências rápidas e intensas.

A opção por hotéis (38.37%) revela a busca pelo conforto, enquanto a preferência por casas de amigos/família (22.24%) e Airbnb (18.17%) indica um desejo por experiências personalizadas. Tanto as praias (38.94%) quanto os eventos, como o Carnaval (20.9%), assumem papel de destaque como atrativos principais. No entanto, não podemos deixar de mencionar os pontos tradicionais de grande interesse.

O Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, ícones internacionalmente reconhecidos, mantêm-se como locais favoritos de visitação, além das praias, a natureza e outras atrações que continuam a encantar os visitantes. “O resultado da pesquisa foi extremamente satisfatório.

Além de reafirmar as potencialidades turísticas do Rio, o relatório nos possibilita a identificação de fluxo turístico, perfil e principais demandas. Informações fundamentais para o aprimoramento dos serviços públicos e privados, para a identificação de tendências, e elaboração de mecanismos que possibilitem aos turistas um melhor acolhimento e novas experiências”, reforça Ronnie Costa, presidente da Riotur.

A alta disposição para recomendar o Rio de Janeiro (49.81% atribuindo a nota máxima de 10) reflete a satisfação dos visitantes O Rio de Janeiro ganha nota máxima entre os turistas, mas as análises detalhadas abrem espaço para melhorias que consolidarão sua posição como um destino turístico de excelência. A Riotur realiza periódicas pesquisas quantitativas e qualitativas voltadas para o turismo.

O objetivo é a obtenção de dados que auxiliem na tomada de decisões e no aperfeiçoamento de serviços e atividades. O que os números revelaram: Perfil de visitantes: 64.27%, são moradores locais 28.85% são visitantes de outras regiões do Brasil 6.88% são turistas internacionais

Local de origem:

São Paulo (26.45%)

Minas Gerais (11.96%)

Outros estados como Rio de Janeiro (22.64%)

Bahia (5.62%)

Turismo internacional: presença significativa de visitantes de países como Chile, Argentina e Estados Unidos.

Faixa etária

68% do total – 18 a 49 anos

Visitas ao Rio

(46.87%) – retornaram à cidade pelo menos três vezes

(36.44%) – primeira vez

(16.69%) – segunda visita

Meio de transporte

46.18% – avião

31.54% – ônibus

17.07% – carro

5.2% – navio

Tempo de estadia

49.42% – um período curto, de 1 a 5 dias

Tipos de visitantes

30.82% – casais

25.8% – famílias com crianças

12.4% – sozinho

14.74% – família sem criança

4.07% – com amigos

Acomodação

38.37% – Hotel

22.24% – casa de amigos ou família

18.17% – plataforma de hospedagem

Propósito da visita

38.94% – sol, praia e descanso

20,9% – festas de Réveillon ou Carnaval atraem

19.8% – atividades culturais

Locais mais visitados

Pão de Açúcar

Cristo Redentor,

Praias e museus

Preferências

23.26% – praias

16.3% – natureza e paisagem

13.25%- atrações turísticas

Indicaria o Rio como destino turístico

49.81% – sim, dando nota máxima de 10

17.29% – nota 8 reforça essa percepção positiva