Quem é Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jítsu baleado na cabeça em show em SP

Oito vezes campeão mundial em cinco diferentes categorias do jiu-jitsu, o paulista Leandro Lo, que levou um tiro na cabeça na madrugada deste domingo (7), não tinha a modalidade como sua primeira opção na infância.

Acostumado a ver o pai, Luciano Pereira, treinar boxe, ele queria aprender a arte do pugilismo. A motivação dele, no entanto, não era competir como seu pai chegou a fazer. Lo queria mesmo saber se defender.

Na escola, ele costumava ser alvo dos valentões dispostos a arrumar brigas para impressionar os outros alunos. Aprender uma luta, para ele, portanto, era uma questão de sobrevivência.

“Na rua, na escola, você sempre toma pavor dos moleques maiores. Então, eu falei: se ‘eu fizer uma luta, eu vou saber me defender'”, contou Lo durante entrevista ao canal Back to Back, no YouTube.

Antes que ele pensasse em vestir uma luva, porém, o pai dele vetou o boxe. Luciano aprovava o interesse do filho por lutas, mas não queria o pugilismo por causa das frequentes pancadas na cabeça.

Leandro, então, tentou aprender karatê e depois capoeira. Aos 14 anos, porém, ele descobriu no jiu-jitsu sua real vocação. Foi quando conheceu o professor Cícero Costha e ingressou em seu projeto social, o Lutando Pelo Bem, no bairro do Ipiranga.

“Ele sempre foi muito dedicado. No começo, o pai dele pagava uma pequena mensalidade para ele treinar. Depois, a gente viu que ele se dedicava tanto e queria ser campeão mundial, que a gente deixou de cobrar para preparar ele”, conta Cícero à reportagem.

O professor fundou o projeto com o objetivo de oferecer para jovens carentes uma alternativa saudável de formação como cidadão, promovendo a integração desses jovens através do jiu-jitsu.

O lutador permaneceu no projeto de Costha até 2015, quando resolveu fundar sua própria equipe com um grupo de amigos, batizada de “NS Brotherhood”.

A saída do Lutando Pelo Bem não foi muito amigável, segundo o professor fundador. “Quando ele saiu, ele tentou levar um grupo [de lutadores] com ele. Praticamente, todo mundo ele tentou levar. Isso ficou meio estranho. Ou foi ele ou foram as pessoas em volta dele que queriam fazer algo paralelo. Mas, quando a gente se encontrava com ele nos eventos, a gente se falava, cumprimentava, mas não tinha um diálogo.”

Carreira e títulos Além de ter sido campeão mundial oito vezes, em cinco diferentes categorias, Leandro Lo ganhou oito Pan-americanos do esporte.

Antes mesmo de receber a faixa preta, em 2010, o paulista participou de vários campeonatos. Quando ganhou a faixa preta, ele conquistou o título de campeão brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ) e World Pro Abu Dhabi na categoria peso leve.

Em 2012, voltou a vencer o campeonato brasileiro e o Pan-Americano, e faturou o seu primeiro título mundial de jiu-jítsu da IBJJF (Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro, na sigla em inglês).

Em 2014 resolveu disputar na categoria de peso médio e seguiu conquistando mundiais. Em 2017, mudou novamente de categoria e foi lutar como pesado.

Leandro Lo iria disputar na próxima sexta-feira (12), em Austin, nos EUA, mais um campeonato. Na madrugada deste domingo, porém, foi baleado com um tiro na cabeça durante um show do grupo Pixote no Clube Sírio, em Indianópolis, Zona Sul da capital paulista, por volta de 2h.

O atirador teria sido um policial militar de folga identificado pela polícia como Henrique Otavio Oliveira Velozo, 30 anos. Foi pedida a prisão preventiva do suspeito.

O advogado da família Ivã Siqueira Junior afirma que, segundo testemunhas, o desentendimento teve início após um homem entrar na roda de amigos de Lo, pegar uma garrafa de bebida e começar a chacoalhá-la. Ao mesmo tempo, o homem estaria encarando o lutador, como forma de provocação.