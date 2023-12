Queda de avião no interior deixa 5 mortos

De acordo com a Defesa Civil, uma das vítimas foi ejetada para fora do avião e as outras quatro foram encontradas carbonizadas

A queda de um avião de pequeno porte em Jaboticabal, no interior de São Paulo, deixou cinco pessoas mortas, sendo uma delas uma criança, na manhã de ontem. As informações são do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado. O acidente ocorreu em uma praça na Avenida Serafina Gonzales, no bairro residencial Jardim Universitário.

A aeronave saiu de manhã de Fernandópolis com destino a Monte Claro. De acordo com a Defesa Civil, uma das vítimas foi ejetada para fora do avião e as outras quatro foram encontradas carbonizadas. O avião era um monomotor RV-10. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) encaminhou uma equipe ao local e investiga as causas do acidente.

A identidade das vítimas não foi informada oficialmente. De acordo com O Globo, o empresário Delcides Menezes Tiago, de Monte Alto, estaria no avião. O Estadão procurou a família, mas não obteve resposta. Uma postagem da Associação Comercial e Industrial de Monte Alto decretou luto devido à morte de Tiago, que seria ex-presidente da entidade.

