Quatro policiais militares em serviço morrem em acidente em Goiás

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Quatro policiais militares morreram após um acidente de trânsito na rodovia BR-364, que liga os municípios de Caçu e Jataí, na região sul de Goiás, na noite desta quarta-feira (24). A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Estado de Goiás.

As vítimas estavam em serviço, em deslocamento, quando ocorreu o acidente. Os policiais militares faziam parte do COD-GO (Comando de Operações de Divisas) da PM de Goiás. A identidade das vítimas ainda não foram divulgadas.

Três policiais militares morreram no local. Um deles foi levado para um hospital da região, em estado grave, mas não resistiu e morreu, segundo o site Portal 6.

Corporação lamenta a morte dos agentes. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com as famílias enlutadas e expressamos nossas mais sinceras condolências. Que encontrem conforto na lembrança do legado e do compromisso desses heróis da segurança pública”, informou em nota à reportagem.

A Polícia Civil investiga o caso. A reportagem apurou que um delegado se deslocou para o local do acidente nesta noite para acompanhar o caso de perto.