Quatro jovens desaparecidas em circunstâncias diferentes são achadas mortas no Ceará

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil do Ceará investiga a morte de quatro jovens, entre elas duas primas, que estavam desaparecidas nas cidades de Tianguá e Itarema, no interior do estado.

As vítimas, que têm entre 15 e 18 anos, foram encontradas mortas, com marcas de violência, na quarta sexta (5) e na quarta (10).

Dois adolescentes de 15 anos foram apreendidos na quarta-feira, por suspeita de envolvimento em ao menos três mortes, de acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa Social. O nome dos suspeitos não foi divulgado.

Os investigadores apuram se há relação entre os assassinatos ocorridos em menos de uma semana.

Testemunhas contaram à polícia que as duas primas sumiram em diferentes circunstâncias em 1º de abril, em Tianguá. A primeira teria sido vista pela última vez em um mototáxi no bairro Santo Antônio. A segunda desapareceu depois de deixar a casa do namorado no bairro Córrego, também em um mototáxi.

Os corpos das primas foram localizados enterrados juntos em uma cova em um sítio na zona rural da cidade, na quarta-feira.

Também em Tianguá, a polícia encontrou no último dia 5 o corpo de outra vítima nas proximidades de um campo de futebol. A jovem estava desaparecida desde o dia 23 de março, após ser levada da casa da namorada por dois homens.

Nos três casos, as vítimas foram encontradas com sinais de violência. A polícia ainda aguarda o laudo da Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará) para determinar as causas das mortes.

As três mortes em Tianguá são investigadas a partir da apreensão dos dois adolescentes suspeitos, que estariam envolvidos nos crimes. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Tianguá, onde um ato infracional análogo ao crime de homicídio foi registrado contra eles.

A quarta vítima sumiu no último domingo (7) no Loteamento Novo, em Itarema, depois de sair de casa para ir à praia. A polícia localizou o corpo dela na quarta-feira na zona rural do município de Acaraú, vizinho ao que ela morava.

Nenhum suspeito foi preso, e o caso é investigado pela Delegacia Regional de Acaraú.

Ainda não há informação sobre o que teria motivado os assassinatos.