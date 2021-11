Quatro homens são presos suspeitos de praticar assaltos por PIX em São Bernardo

Mariane Ribeiro

São Paulo, SP

Quatro homens foram presos na tarde de sábado (20), em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, com mais de 30 cartões bancários e comprovantes de movimentações financeiras. A suspeita da polícia é de que eles façam parte de uma quadrilha que pratica assaltos e transferências bancárias via Pix.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram chamados para verificar a presença de suspeitos em um banco na Avenida Doutor Rudge Ramos. Ao chegarem no local, os agentes encontraram os quatro homens dentro de um carro, modelo HB20.

Durante a revista pessoal, foram encontrados com eles 31 cartões de inúmeras instituições bancárias e, segundo a SSP, a maioria em nome de terceiros. “Ainda foram apreendidos com os suspeitos mais R$ 945 e extratos com diversas movimentações financeiras passadas e três comprovantes de movimentação de R$ 1 mil a serem debitados posteriormente”, afirma a pasta em nota.

Questionados pelos policiais sobre a origem dos valores transferidos e dos cartões que portavam, os quatro homens entraram em contradição e não souberam explicar a situação. Os objetos foram apreendidos para perícia e o quarteto foi conduzido pelos policiais ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os homens serão investigados por estelionato e associação criminosa. Agora, a Polícia Civil prosseguirá com as diligências para esclarecimento dos fatos.

PIX

Na tentativa de conter o crescimento no número de golpes e fraudes com o PIX, o Banco Central tem estabelecido novas regras para o uso do recurso.Um exemplo disso são as duas novas normas que entraram em vigor na última semana.

Na terça-feira (16), passou a valer o Mecanismo Especial de Devolução, que agiliza o estorno de valores ao usuário que foi vítima de golpes ou de falhas operacionais.

Já na sexta-feira (19), o BC criou uma nova faixa de horário no período noturno para uso do PIX. Agora, os usuários podem escolher a faixa padrão, que é das 20h às 6h, ou o novo período, que é das 22h às 6h. O limite para transferência segue sendo de R$1 mil no dia 4 de outubro.