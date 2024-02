Público é esquecido e trancado em cinema no Rio em sessão de ‘Os Rejeitados’

A situação insólita aconteceu no Estação Net Botafogo, tradicional cinema de rua da capital carioca, e envolveu os espectadores

A plateia da última sessão de um cinema do Rio de Janeiro foi esquecida dentro da sala no último sábado (27) e precisou chamar a atenção do público de um bar vizinho para sair do estabelecimento. A situação insólita aconteceu no Estação Net Botafogo, tradicional cinema de rua da capital carioca, e envolveu os espectadores do último horário do dia onde estava programado o filme “Os Rejeitados”.

De acordo com relatos postados nas redes sociais, o fato se deu porque os funcionários do empreendimento esqueceram da exibição na sala e terminaram seus afazeres do dia, incluindo trancar o cinema. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado.

O professor de geografia Marcelo Alonso gravou o momento em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. “São 20 para a meia-noite e estamos todos aqui no cinema”, diz o espectador. “Simplesmente os funcionários do cinema foram embora e deixaram trancado o público vendo o filme. Estamos trancados, chamando a polícia e o Corpo de Bombeiros.”

A situação se resolveu depois que a notícia chegou à sede administrativa do cinema, localizado na região, e dois dos funcionários que haviam trancado as portas voltaram para liberar os espectadores.

A direção do Circuito Estação Net disse à Folha estar consternada com o episódio e credita a falha ao gerente do cinema, que não teria cumprido a função de fazer a ronda em todas as salas. O grupo ainda declara que não possui funcionários terceirizados e que o próprio gerente reabriu as portas.

“Em quase 40 anos de atividade, é a primeira vez que algo assim acontece em uma de nossas salas”, diz Adriana Rattes, diretora executivo do Grupo Estação. “Estamos tentando achar as pessoas que passaram por este susto para pedir desculpas e buscar formas de compensá-las pelo que aconteceu, e já conseguimos entrar em contato com quatro delas. Pedimos que quem quiser nos procurar não hesite em fazê-lo.”

O filme, indicado a cinco categorias do próximo Oscar, tem Paul Giamatti e Da’Vine Joy Randolph no elenco e conta a história de um professor que precisa cuidar de um aluno que ficou no internato para passar as festas de fim de ano. A produção concorre aos prêmios de melhor filme, ator, atriz coadjuvante, roteiro e montagem.