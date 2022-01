Próximos dias serão de calor intenso em todo o RS, diz Secretaria de Agricultura

São esperadas temperaturas próximas de 40ºC e pancadas de chuva isoladas a partir do sábado, 22

Nos próximos sete dias, a presença de uma massa de ar quente manterá as temperaturas elevadas em todo o Rio Grande do Sul, segundo boletim agrometeorológico da Secretaria de Agricultura do Estado. São esperadas temperaturas próximas de 40ºC e pancadas de chuva isoladas a partir do sábado, 22.

Na segunda-feira, 24, o tempo firme e quente seguirá predominando e somente na zona sul e na faixa leste do Estado deverão ocorrer pancadas de chuva.

Para a terça, 25, e quarta-feira, 26, uma área de baixa pressão deve causar aguaceiros em grande parte do território gaúcho, afirma o boletim.

Os totais previstos deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria das áreas.

Nas regiões norte e nordeste do Estado, os volumes estimados oscilam entre 35 e 50 mm, podendo superar 60 mm em alguns municípios.

Estadão Conteúdo