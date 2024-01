Produtores rurais denunciam grilagem de terra no Piauí

Servidores do INCRA estariam manipulando o sistema de georreferenciamento para promover uma espécie de grilagem de até 50 mil hectares

De acordo com a Associação de Produtores de Soja do Piauí (Aprasoja-PI), servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) estariam manipulando o sistema de georreferenciamento, que é utilizado para mensurar o tamanho das terras, para promover uma espécie de grilagem de até 50 mil hectares no Sudoeste do estado, onde se concentram mais de 90% do cultivo de grãos do território.

Para fazer a medição, os servidores do INCRA precisavam ir ao local, e segundo a denúncia, isso acontecia de madrugada, sem autorização ou conhecimento dos proprietários das terras.

O georreferenciamento não serve como documento formal para posse, mas os posseiros e grileiros utilizavam dele para apresentar confrontações de propriedade e tomar as terras produtivas.