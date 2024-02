Procurado pela INTERPOL é preso pela PF no Ceará

Um cidadão de nacionalidade portuguesa, considerado foragido em seu país de origem, foi capturado nesta quarta-feira (28/02), pela Polícia Federal por meio da representação regional da Organização Internacional de Polícia Criminal(INTERPOL), no estado do Ceará.

De acordo com a polícia, o foragido é procurado pelo seu país para cumprimento de pena imposta pela prática de crime de tráfico de entorpecentes. Ele foi capturado no município do Eusébio, considerado Região Metropolitana de Fortaleza.

Após o cumprimento da ordem de prisão, expedida pelo Supremo Tribunal Federal( STF), o preso foi recolhido e deverá aguardar os trâmites do processo de extradição. Após a extradição ele cumprirá a pena imposta em seu país de origem, Portugal.