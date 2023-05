Procon faz mutirão para fiscalizar postos de combustível

A Senacon abriu um canal de denúncias contra postos de gasolina, que chegou a receber mais de 1000 reclamações de preços abusivos

A partir desta quarta-feira (24), a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) vai fazer um mutirão para fiscalizar postos de combustível que não reduziram os preços médios de venda de gasolina e diesel. Na última semana, a Petrobras anunciou uma queda de preços, mas essa redução ainda não chegou aos bolsos dos consumidores.

No dia 16 de maio, a Senacon emitiu um ofício aos Procons solicitando o monitoramento em postos de combustível em todo o país, a partir de um levantamento detalhado dos preços.

Segundo o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, a redução anunciada pela Petrobras e pelo governo foi adotada com o objetivo de beneficiar toda a população, e não só um setor que, de acordo com ele, “talvez seja o mais cartelizado da economia brasileira”. Para completar, Damous disse que não irá aceitar situações de fraude e abuso.

A Senacon abriu também um canal de denúncias contra postos de gasolina, que chegou a receber mais de 1000 reclamações de preços abusivos nos primeiros dias. Para denunciar, basta preencher um formulário simples.