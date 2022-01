Primeiro lote de vacina 100% nacional deve ser entregue em fevereiro

As vacina serão disponibilizadas “assim que forem concluídos os testes de controle de qualidade que ocorrem após o processamento final da vacina”

As primeiras doses da vacina AstraZeneca produzida 100% no Brasil devem ser envasadas ainda neste mês e entregues ao Ministério da Saúde em fevereiro.

O anuncio foi feito pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) no mesmo dia em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o registro do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), produzido pela Fundação, o que faz com que todas as etapas de produção sejam realizadas no país.

As vacina serão disponibilizadas “assim que forem concluídos os testes de controle de qualidade que ocorrem após o processamento final da vacina”, disse a fundação.

As doses começaram a ser produzidas em junho do ano passado, após a assinatura do contrato de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a AstraZeneca, mas os insumos ainda eram importados.

“A pandemia de Covid-19 deixou claro o problema da dependência dos insumos farmacêuticos ativos para a produção de vacinas. Com essa aprovação hoje pela Anvisa, conquistamos uma vacina 100% produzida no país e, dessa forma, garantimos a autossuficiência do nosso Sistema Único de Saúde (SUS) para essa vacina”, continuou a Friocruz.

Segundo o diretor da fundação, Maurício Zuma, o registro do imunizante completamente nacional com o IFA, feito na unidade de Bio-Manguinhos, demonstra “a capacitação no estabelecimento de um processo produtivo de alta complexidade”.