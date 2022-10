PRF se mobiliza para acabar com bloqueios nas estradas brasileiras

Segundo a PRF, a Advocacia Geral da União (AGU) já foi acionada em todos os estados onde foram identificados pontos de bloqueio

Depois do resultado da eleição, que foi vencida por Lula (PT), caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciaram bloqueios em estradas em protesto ao resultado do pleito. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) confirmou terem sido registrados, até o momento, bloqueios ou aglomerações em vias de 11 estados e do Distrito Federal.

Em nota publicada nas redes sociais, a PRF afirmou sempre trabalhar com o compromisso constitucional de garantir a mobildiade eficiente, a preservação da ordem pública, a segurança viária e o combate ao crime nas rodovias federais brasileiras.

A instituição passou por momentos polêmicos no domingo de votação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, cobrou explicações imediatas do diretor-geral, inspetor Silvinei Vasques, sobre supostas operações do órgão que poderiam estar dificultando o transporte de eleitores neste segundo turno das eleições, em descumprimento a decisão da própria corte. Com tudo resolvido, as eleições seguiram sem mais problemas.

Ao sinal das primeiras interdições, a PRF teria adotado as providências para o retorno da normalidade do fluxo, direcionando equipes para os locais e iniciando o processo de negociação para liberação das rodovias priorizando o diálogo, para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros protestos, disse a nota.

Segundo a PRF, a Advocacia Geral da União (AGU) já foi acionada em todos os estados onde foram identificados pontos de bloqueio, para obter interdito proibitório na Justiça Federal, objetivando, liminarmente, a expedição de mandado judicial como forma de garantir pacificamente a manutenção da fluidez nas rodovias federais brasileiras.