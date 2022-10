PRF apreende mais de meia tonelada de maconha em Itumbiara

Após receber a ordem, o condutor, que trafegava no sentido Itumbiara-Goiânia, empreendeu fuga com meia tonelada

Na tarde de ontem (30), enquanto a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizava patrulhamento de rotina na BR 153, no perímetro urbano de Itumbiara (GO), recebeu a ordem de parada a um veículo Peugeot 2008.

Após receber a ordem, o condutor, que trafegava no sentido Itumbiara-Goiânia, empreendeu fuga e transitou por todo o perímetro urbano da cidade em alta velocidade.

A equipe de policiais realizou o acompanhamento do veículo, que só parou após o cruzamento entre as BRs 153 e 452, em razão de uma avaria no pneu.

Na sequência, foi feita a abordagem e os policiais encontraram 545,8 Kg de maconha no interior do automóvel. A droga estava envolta em uma lona preta.

O condutor, um homem de 24 anos, afirmou que pegou a droga em Joinvile (SC) e a levaria para Brasília. Pelo transporte ele iria receber R$ 8 mil.

O motorista, a droga e o veículo foram conduzidos para a Polícia Civil de Itumbiara. O homem pode responder por tráfico de drogas.