PRF apreende mais de 200 kg de drogas em porta-malas de carro em MT

O suspeito receberia a quantia de R$100 mil para realizar o transporte da droga até Goiânia (GO)

Um homem de 33 anos foi detido com aproximadamente 215 quilos de drogas na cidade de Barra do Garças, situada a 243 km de Cuiabá, nesta quinta-feira (22).

Segundo relatos da PRF, a apreensão da droga ocorreu durante uma ação de rotina das equipes no quilômetro 14 da rodovia BR-070. Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga.

Após uma perseguição que durou cerca de 20 minutos, o indivíduo acabou colidindo o veículo contra o meio-fio do anel viário do município, momento em que foi capturado pelas autoridades. A operação contou com o apoio da Polícia Militar de Mato Grosso e do estado de Goiás.

No porta-malas do veículo, os policiais encontraram aproximadamente 53 quilos de maconha, 80 quilos de cloridrato de cocaína e 82 quilos de pasta base de cocaína, todos ocultos dentro de uma mala de viagens.

Em seu depoimento à polícia, o suspeito confessou o crime, alegando que reside em Primavera do Leste, mas que há cerca de três meses havia alugado o veículo para realizar viagens. Ele afirmou ter adquirido a droga em Cacoal (RO) e que tinha como destino final Goiânia (GO).