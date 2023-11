PRF apreende 60 mil comprimidos de ecstasy no RJ

Inicialmente, uma contagem dos comprimidos revelou que a quantidade de ecstasy apreendido ultrapassava 60 mil unidades, representando um impacto financeiro superior a R$ 2 milhões para o tráfico de drogas, conforme informado pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em colaboração com a Polícia Federal, efetuou a detenção de um indivíduo que transportava uma significativa quantidade de comprimidos de ecstasy no interior do veículo que conduzia. A ação ocorreu na noite da última segunda-feira (27).

A abordagem, realizada com o apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), teve lugar após os agentes receberem informações acerca de um possível carregamento de drogas na BR-040, nas proximidades de Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense.

O indivíduo, cuja identidade não foi divulgada, foi detido em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode alcançar até 15 anos de prisão.