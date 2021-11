PRF apreende 330 quilos de maconha

O motorista tentou fugir da PRF, mas foi localizado e preso

Na noite desta segunda-feira (29), na BR 050 km 95, próxima a Cristalina/GO, a PRF apreendeu 330 quilos de maconha que estava no interior de um Honda/Fit roubado.

O veículo transitava sentido Brasília, quando recebeu a ordem de parada da PRF. O motorista iniciou fuga e em pouco tempo depois perdeu o controle, colidindo com outro veículo, não houve feridos na colisão. O condutor, de 31 anos, tentou fugir do local a pé, mas foi preso em região de mata pelos policiais.

Dentro do bagageiro do veículo e no banco detrás estavam os fardos de maconha. Após pesagem do ilícito verificou que o motorista trazia 330 quilos de maconha.

Os policiais realizaram uma fiscalização detalhada no veículo e constataram que o Honda/Fit ostentava placas clonadas. O carro foi roubado em São Paulo, no mês de julho deste ano.

O condutor do veículo foi preso pela PRF, e será indiciado por tráfico de drogas e receptação de veículo roubado. Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Cristalina-GO.