‘Prezamos a vida acima de tudo’, diz PCC ao negar participação em mortes na fronteira com Paraguai

A mensagem é destinada ao “crime em geral”, às autoridades governamentais e aos veículos de “comunicação mundial”

SÃO PAULO, SP

Em um comunicado interceptado pelo serviço de inteligência do governo paulista, integrantes do PCC negam participação na série de mortes ocorridas na fronteira do Brasil e Paraguaia. A mensagem é destinada ao “crime em geral”, às autoridades governamentais e aos veículos de “comunicação mundial”.



A cúpula de segurança de São Paulo considera que a mensagem é autêntica e foi produzida por membros da facção. O comunicado foi interceptado dentro de conversas entre criminosos na noite do último dia 9 de outubro, horas depois da morte de quatro pessoas em Pedro Juan Cabellero (no Paraguai).



Na ocasião, foram mortos Osmar Vicente Álvarez Grance, 32, conhecido como Bebeto, e três mulheres: Hayllee Carolina Acevedo Yunis, filha do governador do estado paraguaio de Amambay, e as brasileiras Rhannya Jamilly Borges de Oliveira e Kalline Reinoso de Oliveira, todas estudantes de medicina.



De acordo com a mensagem, a facção não teria participado ou dado autorização para os assassinatos. O grupo liderado por Marco Camacho, o Marcola, também critica a morte de inocentes no ataque. “Prezamos a vida acima de tudo, porém quando temos que tomar alguma atitude referente a alguém este mesmo é comunicado que está decretado [sic] a morte. Não compactuamos, não concordamos com atos que causem a morte covardemente de pessoas inocentes e combatemos tais atos”, diz o trecho.



A carta termina com uma mensagem às famílias dos mortos. “Deixamos nosso pesar às famílias. Ass. Primeiro Comando Da Capital.” A polícia suspeitava que a chacina tivesse sido cometida a mando do PCC. Segundo essa linha de investigação, Grance era alvo do grupo. Sete pessoas suspeitas de envolvimento com o crime foram presas, seis delas brasileiras.



Uma nova linha de investigação, porém, apontou para outro caminho, que envolveria um narcotraficante no crime. Com isso, surgiram outras possibilidades para o caso, como falta de pagamento de dívidas ou até uma questão passional.