Presidente do Banco Nordeste anuncia ampliação do programa do microcrédito Crediamigo

A assinatura digital, desde a sua implantação até agora, contribuiu com o desembolso de R$ 2,31 bilhões para mais de 683 mil micro

O presidente do Banco do Nordeste, Anderson Possa, anunciou nesta sexta-feira (15), a ampliação do programa do microcrédito Crediamigo.

A funcionalidade de assinatura digital fazem com que os contratos dos clientes sejam assinados sem a necessidade de sair de casa ou do local de seu negócio, ganhando em agilidade e eficiência, com economia de custo e tempo. A assinatura digital, desde a sua implantação até agora, contribuiu com o desembolso de R$ 2,31 bilhões para mais de 683 mil microempreendedores em toda a área de atuação do BNB.

O aplicativo Crediamigo conta, atualmente, com mais de 1,3 milhão de usuários. Adotada em meio à pandemia, a assinatura digital oferece, além de sustentabilidade, com menor consumo de papel, mais segurança e comodidade aos usuários. Por meio remoto, o cliente seleciona a operação de crédito no App Crediamigo, visualiza a lista de documentos a serem assinados e conclui o contrato com assinatura on-line. Após a assinatura, o valor do empréstimo poderá estar disponível em poucos minutos na conta do cliente.

A digitalização tem trazido mais praticidade à rotina do microempreendedor. Com o App Crediamigo, o cliente do Banco do Nordeste tem acesso a várias ferramentas que agilizam o dia e oferecem melhor experiência com o crédito produtivo e orientado. Além da assinatura digital e da função Pix, o aplicativo permite a consulta de empréstimos realizados, acompanhamento das parcelas futuras, criação de QR code para vendas, débito automático, entre outras facilidades na palma da mão.

Presidente de ONG investigado

O presidente do Instituto Nordeste Cidadania (Inec), Stelio Gama, virou investigado pela Polícia Federal por contratos milionários. De acordo com o Banco do Nordeste, os contratos de 2021 giram em torno de R$ 1Bilhão.