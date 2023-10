Prêmio Nacional de Inovação: uma premiação que se consolida como referência de inovação no país

Premiação é realizada pelo Sebrae e pela Confederação Nacional da Indústria para processos bem-sucedidos de empresas brasileiras em inovação

O Prêmio Nacional de Inovação (PNI) tem se consolidado como a principal premiação de inovação do país. Realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a premiação que, neste ano, em sua 8ª edição, contou com 3.005 inscritos, busca reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação de pequenas, médias e grandes empresas brasileiras.

Com o objetivo de contribuir no processo de aprendizado, auxiliando na identificação de processos bem-sucedidos nas empresas e em pontos passíveis de melhorias, o PNI estimula a gestão de inovação das organizações empresariais. A premiação atrai, a cada ano, um número crescente de empresas, de todas as regiões do país – sendo que, nas sete edições anteriores, a premiação teve, somadas, 13.555 inscrições.

O PNI é a única premiação do país que entrega a todas as instituições inscritas um relatório personalizado e gratuito com feedbacks, na identificação de pontos fortes e oportunidades de melhorias, além do comparativo entre os candidatos da mesma modalidade.

Neste ano, as empresas concorreram nas categorias de Inovação em Produto, Processo, Sustentabilidade e Gestão da Inovação. Na categoria Gestão da Inovação, o negócio vencedor foi a empresa Brintell, do Distrito Federal.

A empresa brasiliense recebeu o apoio dos ALI – Agentes Locais de Inovação, um programa do Sebrae, que tem como objetivos promover a cultura da inovação e melhorar a competitividade das micro e pequenas empresas no Brasil.

“A Brintell está sendo atendida há mais de um ano, sempre buscando pontos em que a empresa possa melhorar. Recentemente, recebeu o atendimento do ALI Transformação Digital, novo projeto, que auxilia bastante nesse processo de melhoria dos processos. Parabéns à Brintell, que já havia participado do PNI no ano passado, mas que não ganhou e agora, indicada em duas categorias, conquistou essa premiação”, afirmou Klingerly Oliveira Farias, analista de Atendimento ao Cliente do Sebrae no DF.

Premiações

Além do reconhecimento em nível nacional, as instituições vencedoras recebem premiações de acordo com os critérios do regulamento, como o acesso a cursos, tecnologias, infraestrutura para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e modelos de negócio e gestão, em parceria com instituições do Brasil e internacionais.

A empresa Brintell, do Distrito Federal, ganhou o Prêmio Nacional de Inovação, a principal premiação de inovação no país. A empresa, que é acompanhada pelo Sebrae no DF, atua com soluções tecnológicas para o mercado nacional e internacional, e conquistou a premiação na categoria Gestão da Inovação. A cerimônia de entrega para os vencedores do prêmio, que contou com mais de 3.000 inscritos de todas as regiões do país, aconteceu no último dia 26 de setembro, em São Paulo.

“É muito gratificante receber esse prêmio”, comemorou Alex Cordon, diretor da Brintell. “Para a gente significa, de certa forma, a validação do nosso trabalho, a evolução como empresa, pois não é um processo simples, é bem complexo, onde todos os processos passam por uma auditoria, tudo tem que ser devidamente comprovado e é muito importante, pois foram mais de 3.000 empresas inscritas e fomos indicados em duas categorias. Felizmente, alcançamos essa colocação”, emendou.

No ano passado, a Brintell também foi indicada para concorrer ao PNI, mas não ganhou. Contudo, a empresa persistiu e seguiu as orientações dentro dos programas e consultorias oferecidos pelo Sebrae no DF. A mais recente, com acompanhamento do ALI – Agentes Locais de Inovação, na área de Transformação Digital.

“A gente busca o Sebrae no DF desde 2020, antes da pandemia. Ao longo desse período, tivemos várias descobertas. Então, foram várias evoluções dentro de um trabalho, em que são feitas avaliações com metodologias, gráficos que mostram os desempenhos. Fomos evoluindo na questão da política de preço, na estratégia de marketing e várias visões, como esse olhar de fora para dentro da empresa, que é muito interessante”, enumerou o empresário em relação a quais pontos a empresa evoluiu com o apoio do Sebrae no DF.

Ele destaca, ainda, que a empresa foi orientada em relação às melhorias nos processos e recomenda o atendimento, o conteúdo e as consultorias disponibilizadas pelo Sebrae para o mercado. “Gostaria de encorajar o pessoal a aproveitar as oportunidades do Sebrae, pois contribui nos processos e na melhoria do mercado”, finalizou.