Prefeitura de Porto Alegre estende suspensão de aulas até sexta-feira (10)

São Paulo, SP (UOL/Folhapress)

A Prefeitura de Porto Alegre estendeu em dois dias o prazo para que as aulas em escolas da rede municipal continuem suspensas. Com a atualização, as aulas estão suspensas na capital gaúcha até sexta-feira (10).

O prazo anterior era até esta quarta-feira (8). Segundo a gestão municipal, novas definições ainda devem ser divulgadas esta semana sobre o ensino na cidade. O secretário da Educação em Porto Alegre, José Paulo Rosa, diz que a Prefeitura analisa a situação das escolas diariamente.

“Assim como grande parte da cidade, muitas das nossas escolas e dos nossos servidores também foram durante atingidos. Estamos analisando diariamente o cenário, junto das direções escolares, para que possamos definir como faremos de forma segura o retorno das aulas, quando for possível”, afirmou Rosa.

Quatro escolas municipais estão funcionando como alojamentos provisórios. São as unidades Aramy Silva, Elyseu Paglioli, Jean Piaget, Grande Oriente do Rio Grande do Sul e Porto Novo. Mais de 500 pessoas estão abrigadas nesses locais.

Profissionais de psicologia e assistência social também atendem os moradores. O atendimento é realizado por mais de 50 funcionários da Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência (Abess).