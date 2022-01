Prefeitura, Câmara e delegacias de Franco da Rocha ficam alagadas após chuvas

Pelo menos três pessoas morreram na cidade. Devido ao alagamento, o gabinete do prefeito e outras secretarias precisaram mudar de local temporariamente

A prefeitura, a Câmara de Vereadores, o fórum e três delegacias de Franco da Rocha, cidade localizada na Grande São Paulo, ficaram inundadas depois que fortes chuvas atingiram a região neste domingo (30). Pelo menos três pessoas morreram na cidade. Devido ao alagamento, o gabinete do prefeito e outras secretarias precisaram mudar de local temporariamente.

“Nós mudamos temporariamente o gabinete do prefeito, secretarias… Estamos aguardando principalmente as águas baixarem para a gente começar a limpeza do centro da cidade”, afirmou o prefeito Nivaldo Santos (PSDB), em entrevista à GloboNews.

Em nota enviada ao UOL, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que, ao todo, pelo menos três delegacias foram afetadas pelos temporais: Delegacia de Franco da Rocha, Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e a base do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Segundo a SSP, as ocorrências que seriam apresentadas à delegacia da cidade foram remanejadas para Cajamar e Mairiporã, sem prejuízo aos trabalhos, segundo o órgão. As outras duas unidades não contam com plantão aos finais de semana. Os agentes conseguiram deixar os locais e não houve feridos.

“A Polícia Civil de Franco da Rocha esclarece que trabalha para normalizar a situação das delegacias que foram atingidas pelas fortes chuvas ocorridas entre sábado (29) e domingo (30) na cidade”, diz o comunicado.

Uma das áreas mais afetadas no estado é o noroeste da Grande São Paulo, que compreende as cidades de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e o município de Várzea Paulista, já no interior. Um deslizamento em Franco da Rocha deixou pelo menos cinco feridos.

Leia a nota na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil de Franco da Rocha esclarece que trabalha para normalizar a situação das delegacias que foram atingidas pelas fortes chuvas ocorridas entre sábado (29) e domingo (30) na cidade.

As unidades atingidas foram a Delegacia de Franco da Rocha, a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e a base do Grupo de Operações Especiais (GOE). As ocorrências que seriam apresentadas à delegacia do município foram remanejadas para Cajamar e Mairiporã, sem causar prejuízo aos trabalhos policiais e à população.

As outras duas unidades não contam com plantão aos finais de semana. Os agentes conseguiram deixar os locais e não houve feridos.