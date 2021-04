Prefeito de Goiânia sanciona lei que multa pessoas que desperdiçarem água

De acordo com o projeto, o descumprimento não vale para os moradores que possuem poço em casa

O prefeito da cidade de Goiânia (GO), Rogério Cruz (Republicanos), sancionou a lei Lei nº 10.610. A medida estabelece a proibição da lavagem de calçadas ou veículos na rua, com água da rede municipal de abastecimento da capital. Caso haja o descumprimento, o dono do imóvel será advertido e, se for reincidente, poderá ser multado em R$ 1 mil. As informações são do G1.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Município, na última sexta-feira (9) e já está em vigor. De acordo com o projeto, o descumprimento não vale para os moradores que possuem poço em casa e que comprovarem isso por meio de documentação.

Além disso, o valor da multa poderá ser dobrado toda vez que a pessoa descumprir à lei. E o preço será reajustado todo ano de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Quanto à fiscalização da medida, ela será feita por fiscais do município.