Prefeito ameaça cortar energia de evento de skate em caso de apologia de droga em SC

JOSÉ MATHEUS SANTOS

RECIFE, PE (FOLHAPRESS)

O prefeito de Criciúma, Clesio Salvaro (PSD), ameaçou, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, autorizar cortes de luz durante um evento de skate que vai acontecer no município de Santa Catarina no fim de semana. A cidade fica a 191 quilômetros de Florianópolis.

A gravação foi publicada na quarta (20) nas redes sociais. O prefeito estava ao lado de um funcionário da prefeitura e autorizou o trabalhador a cortar os cabos de energia se houver apologia a drogas e conteúdo sexual durante o torneio e as atrações musicais.

“Qualquer coisa diferente disso [evento esportivo] como, por exemplo, apologia às drogas, apologia aos crimes, qualquer coisa que mexa de conteúdo sexual, que mexa com nossos meninos e as nossas meninas, o Gilberto [colaborador] está aqui, autorizado com o alicate na mão, para cortar a energia”, afirmou o prefeito.

“Pode faltar energia para a televisão, para o rádio, para a internet, para os bares no entorno. Não me importa. Esse local aqui construímos para receber as famílias de bem, da nossa cidade e de todo o território nacional. Qualquer coisa diferente não será no nosso governo que vai acontecer”, completou.

Por meio de nota, o STU, evento de skate, confirmou que está mantido para acontecer no Parque Centenário, desta sexta (22) até o domingo (24), com entrada gratuita. O evento anual é tradição em Criciúma desde 2021 e conta com participação dos principais skatistas do país.

O URB Music Tour, festival de música que acompanha os eventos do STU, será realizado em outro local, ainda a ser anunciado. O evento musical acontece no sábado e é pago, para maiores de 18 anos. Entre as atrações do evento estão Planet Hemp e Criolo.

Por meio da rede social X (antigo Twitter), o produtor musical e engenheiro de som da banda Planet Hemp, Daniel Ganjaman, comentou a fala do prefeito e convidou a população a ir ao show. “Se você mora em Santa Catarina e curte Planet Hemp, nosso show no STU sábado promete ser animado. Se fosse você não perderia por nada!”, escreveu.