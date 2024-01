Prazo para que estados emitam a nova Carteira de Identidade Nacional termina hoje (11)

Nesta quinta-feira (11) chega ao fim o prazo para que os estados comecem a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O documento unifica o registro geral (RG) em todas as unidades da federação por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

O objetivo de unificar os números é melhorar os cadastros administrativos, fortalecer as verificações das Forças de Segurança Pública e mitigar os problemas de fraudes no Brasil. No modelo antigo, uma só pessoa poderia ter um RG para cada estado brasileiro.

Agora, o CPF servirá como número único e suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. Não há um plano para acabar com o RG, já que o governo federal acredita que ele cairá em desuso gradualmente.

O prazo para que todas as unidades federativas se adequassem era até 6 de dezembro do ano passado, mas a pedido dos próprios estados, foi prorrogado para 11 de janeiro de 2024.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, até 28 de novembro de 2023, 13 unidades da federação já haviam começado a emitir o novo documento: