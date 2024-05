Porto Alegre volta a ter chuva forte nesta sexta-feira (24)

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Nesta quinta-feira (23), das 3h30 até 18h, choveu na região metropolitana de Porto Alegre 117,2 mm, segundo o levantamento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na estação meteorológica do Jardim Botânico. Na estação de Belém Novo, foram 139 mm. São volumes maiores do que o do último dia 2, quando havia chovido 108,4 mm no início da grande enchente na capital gaúcha.

Para esta sexta-feira (24), a previsão é de mais chuva em todo o estado. Segundo o boletim divulgado pela Sala de Situação da Sema-RS (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul), a formação de um ciclone sobre o oceano fará com que o tempo siga instável sobre praticamente todo o estado.

“Na Campanha, Sul, Costa Doce, Vales, Norte, região metropolitana de Porto Alegre e Nordeste ainda há chuva forte e eventual queda de granizo. Os volumes variam em torno de 30 a 60 mm/dia. Além disso, os ventos de sudoeste/sul ganham força sobre o estado, com rajadas entre 40 e 60 km/h, passando dos 70 km/h na faixa leste e litoral, deixando o mar agitado e com risco de ressaca”, informou o boletim.

Como a precipitação desta quinta foi superior à previsão inicial do Inmet, existe a possibilidade de que a desta também supere a expectativa, o que elevaria ainda mais o nível do lago Guaíba, que voltou a subir e alagar áreas de onde a enchente já havia escoado.

Para o sábado (25), a previsão mostra uma mudança total do clima. Com a chegada de uma massa de ar seco e frio de origem polar, o tempo ficará estável com Sol entre poucas nuvens sobre a metade oeste do estado e com temperaturas mínimas ainda mais baixas em comparação aos últimos dias, em torno dos 3°C aos 9°C em todo o estado.

Na metade leste, há condição para chuviscos e chuva fraca, devido aos ventos úmidos vindos do oceano.

Além disso, na faixa leste, as rajadas de vento permanecem variando entre 50 e 65 km/h, deixando o mar agitado e com chance de ressaca, informou o boletim.

A tendência é que, no domingo (26), o ar frio se intensifique sobre o estado e as mínimas variam entre 2°C e 7°C na maioria das regiões. Ao longo do dia, o tempo estável vai predominar com sol entre nuvens.

Nas regiões das serras gaúcha e catarinense, as temperaturas podem ficar negativas no fim de semana, com possibilidade de geadas.