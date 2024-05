Porto Alegre suspende força-tarefa de limpeza no entorno do Mercado Público

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A força-tarefa de limpeza marcada para este sábado (25) no entorno do Mercado Público Central de Porto Alegre foi suspensa por causa das novas chuvas.

As chuvas que atingiram a capital gaúcha e os novos alagamentos nesta sexta (24) provocaram a suspensão da atividade. O serviço, porém, está previsto para acontecer em outras localidades (veja a lista abaixo).

“A força-tarefa para a limpeza do entorno do Mercado Público, que estava prevista para neste sábado (25), está suspensa devido aos alagamentos causados pelas chuvas desta sexta-feira (24)”, informou a Prefeitura em publicação no seu perfil do X (antigo Twitter).

Sacos de lixo, móveis estragados e entulhos começaram a aparecer nas ruas após a água baixar em Porto Alegre. O cenário também se estende a outras localidades do estado após as inundações.

A Prefeitura de Porto Alegre informou, em 16 de maio, que tirou 119 toneladas de entulhos das ruas. A previsão é de que a limpeza ocorra de acordo com a diminuição no nível da água.

A projeção de funcionários da prefeitura é que a situação só se regularize em um prazo de ao menos dois meses. Em áreas inundadas, o trabalho precisa aguardar que a água recue para dar início ao serviço. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, informou que a limpeza da cidade vai custar mais de R$ 100 milhões

Locais que devem receber a operação de limpeza neste sábado: