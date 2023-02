Ponte entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina desaba durante a travessia de cem pessoas

A ponte, de cerca de 30 metros de extensão, fica sobre o rio Mampituba e tem capacidade para 20 pessoas, de acordo com a prefeitura

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma ponte pênsil para pedestres, que fica na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre as cidades de Torres (RS) e Passo de Torres (SC), cedeu na madrugada desta segunda (20) durante a travessia de cem pessoas, de acordo com a Prefeitura de Torres. Duas estariam desaparecidas.

A ponte, de cerca de 30 metros de extensão, fica sobre o rio Mampituba e tem capacidade para 20 pessoas, de acordo com a prefeitura.

A prefeitura de Torres informou que o desabamento ocorreu às 2h20, por conta do excesso de peso, durante a travessia simultânea de cem pedestres.

Os Bombeiros gaúchos e catarinenses trabalharam no resgate. O município ressaltou que há placas informativas no local alertando sobre a capacidade máxima de 20 pessoas por vez.

O Corpo de Bombeiros de Torres informou que entre 15 e 20 pessoas foram atendidas pela corporação e levadas para o hospital local, com ferimentos leves.

Ainda segundo a corporação, as buscas continuam no local, pois há relato de que duas pessoas estariam desaparecidas, mas até o momento nenhum familiar prestou queixa desses desaparecimentos.

Os demais pedestres que faziam a travessia conseguiram sair do rio sem dificuldade, de acordo com os bombeiros.