Policial reage a assalto, atira e mata ladrão em São Bernardo do Campo

A vítima abriu o automóvel e, de imediato, atirou contra o acusado, que saiu correndo após o disparo

Imagens registradas por câmeras de segurança flagraram o momento em que um policial civil sofreu uma tentativa de assalto, reagiu e atirou contra um bandido, que morreu em seguida. O caso aconteceu nesta quarta-feira, 16, por volta de 18h30, na rua Engenheiro Isaac Garcês, no Rudge Ramos, bairro de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. No vídeo, é possível perceber que o policial, sem trajes civis, estava ao celular antes de entrar em seu carro, estacionado na calçada de um condomínio.

Neste instante, surgiram dois homens em uma moto. Eles passaram pela rua e retornaram logo. Um deles saltou da moto, se aproximou da janela do veículo e forçou a abertura da porta com um revólver apontado para o homem. A vítima abriu o automóvel e, de imediato, atirou contra o acusado, que saiu correndo após o disparo. Com o impacto, a janela do lado do motorista ficou estilhaçada.

O barulho do tiro assustou os funcionários do prédio que foram para a rua observar o que havia acontecido. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a vítima do assalto é um policial civil de 40 anos – que estava à paisana durante o ocorrido. Com o revólver na mão, ele ainda tentou ir atrás dos ladrões, mas ambos fugiram de moto. Conforme a SSP, o acusado que foi baleado não resistiu aos ferimentos. Em um vídeo divulgado, ele caiu em uma via pública quando estava em fuga com o outro suspeito, que conseguiu escapar.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO

“O policial havia acabado de deixar sua filha na casa de sua ex-mulher quando foi abordado por dois homens em uma moto. A dupla havia acabado de roubar pertences de um bancário, de 33. O caso foi registrado como roubo, homicídio e legítima defesa pelo 2ºDP de São Bernardo do Campo, que investiga os fatos. Foi solicitada perícia para o local.”

Estadão Conteúdo