Policial é preso por dirigir embriagado, urinar em calçada do Itaim Bibi e atirar para o alto

Um policial civil foi preso após urinar na calçada e disparar um tiro para o alto em frente a um condomínio no Itaim Bibi, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 26. O escrivão Evandro Pedro de Mello, que trabalha no 38º Distrito Policial, da Vila Amália, foi detido pela Polícia Militar nas proximidades do acesso à Rodovia Castello Branco, na Marginal Pinheiros. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez. A defesa do agente não foi localizada.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Mello estaciona seu carro em frente ao condomínio Casa Leopoldo, na rua Leopoldo de Couto Magalhães Júnior, por volta das 03h54. Ele sai do veículo acompanhado por um amigo, que estava no banco do carona. O policial abaixa o zíper da calça e urina na calçada. Um funcionário do condomínio tenta falar com ele, mas Mello pega a arma no banco do motorista e dispara uma vez para cima.

Na sequência, ele entra no carro e discute com o funcionário, ainda com a arma na mão. Durante a conversa, o escrivão chega a apontar a arma para o alto pelo menos duas vezes, mas não faz novos disparos. As imagens mostram que Mello sai de novo do veículo, mas logo retorna e deixa o local com o amigo.

Após o disparo, a PM foi acionada para o local, mas um radar registrou que o carro do escrivão já se aproximava da Marginal Pinheiros. Os policiais foram até a região e encontraram Mello perto do acesso à Rodovia Castello Branco. Ele foi abordado e entregou a arma aos agentes. Enquanto isso, outra equipe da PM foi ao local do disparo, onde conversou com a testemunha e apreenderam uma cápsula.

Mello foi encaminhado ao 91º Distrito Policial, e depois à Corregedoria da Polícia Civil. Apesar de não ter realizado o teste do bafômetro, ele foi autuado por conduzir veículo sob influência de álcool pois apresentava sinais de embriaguez.

