Policiais penais aguardam nomeação

Eles são concursados remanescentes dos certames de 2006 e 2012, e integram a primeira turma para o cargo de policiais penais formada pela Escola de Gestão Penitenciária

Cerca de 150 novos policiais penais que se formaram no dia 27 de outubro, em cerimônia realizada no Teatro Odylo Costa Filho, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã, ainda aguardam pela nomeação e posse na Secretaria de Administração Penitenciária. Eles são concursados remanescentes dos certames de 2006 e 2012, e integram a primeira turma para o cargo de policiais penais formada pela Escola de Gestão Penitenciária, após a EC 104/2019 que inseriu a categoria na Constituição Federal, e da EC 77/2020, na Estadual.

Apesar do alto déficit de servidores e a imperiosa necessidade de reforço nas turmas de plantão das Unidades Prisionais, os recém formados ainda não foram destinados à função. Nessa quarta-feira (24), o Sindicato dos Policiais Penais RJ encaminhou Ofício à Secretaria de Administração Penitenciária, para solicitar informações sobre o processo que, estaria na mesa do governador Cláudio Castro. Enviou, também, Ofício à Casa Civil solicitando a imediata nomeação dos novos policiais penais.