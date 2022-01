Polícia Rodoviária recomenda evitar estradas em MG por 24 horas

Segundo o policiamento rodoviário, são ao menos 76 interdições parciais e outras 26 totais em todo o estado

William Cardoso

As chuvas que atingem Minas Gerais neste início de 2022 afetaram a circulação de veículos em mais de cem pontos nas rodovias que cruzam o estado, segundo as polícias rodoviárias estadual e federal. As regiões mais afetadas são o entorno de Belo Horizonte e cidades no norte mineiro.

Segundo o policiamento rodoviário, são ao menos 76 interdições parciais e outras 26 totais em todo o estado.

A Polícia Rodoviária Estadual afirma que o risco de inundações, quedas de barreiras e deslizamentos é muito alto e que, por isso, as pessoas devem evitar as estradas mineiras nas próximas 24 horas.

Segundo o policiamento, caso seja inevitável fazer a viagem, o motorista deve seguir as recomendações costumeiras em caso de chuva, como manter faróis acesos, reduzir a velocidade, aumentar a atenção e a distância em relação ao veículo da frente e nunca parar no meio da pista.

Inspetor da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, Aristides Júnior afirma a situação tem se alterado muito rapidamente. “Por isso, recomendamos que quem puder evitar seria melhor. Neste momento, está tudo muito instável. Temos problema que estão surgindo em quantidade muito grande”, diz.

Segundo o representante da PRF, a interdição de uma rodovia acontece de forma muito rápida, quando há uma queda de barreira, uma rachadura, entre outros problemas. Porém, a desobstrução é extremamente demorada.

“Esse é o nosso problema. Ou seja, não temos como garantir para as pessoas que vão viajar agora que não vão se deparar com algum tipo de problema ocorrido antes mesmo do início da viagem”, afirma. “Não posso garantir nem mesmo o trecho com o qual a gente trabalha, imagina indicar outro que não está sob circunscrição da PRF”, completa.

Aristides Júnior diz que somente em caso de muita necessidade o motorista deve pegar a estrada neste momento.

“Use aplicativos, o Twitter da PRF [@prf_mg], de outras forças de segurança e das concessionárias de rodovias, onde as informações são postadas com muita constância”, explica.

Rodovias federais

– Interdição parcial

BR 381 (Ambos os sentidos) , km 282, Jaguaraçu, em ambos os sentidos. Motivo: Queda de barreira. Sem previsão.

BR 381 (Rodovia Fernão Dias), km 527, Brumadinho, pista no sentido norte – SP x BH. Motivo: Parte da pista cedeu. Trânsito fluindo em pista simples, ambos sentidos, pela pista sul.

BR 381 (Rodovia Fernão Dias), km 541,5, Itatiaiuçu. Motivo: Queda de barreira no sentido Belo Horizonte interdita faixa direita e acostamento.

BR 381 (Rodovia Fernão Dias), km 574, Itaguara, pista sul totalmente fechada. Motivo: Queda de barreira. Sem previsão de liberação.

BR 262 , km 447, Nova Serrana. Motivo: Pista cedendo. A drenagem foi desobstruída, mas a erosão se aproximou da via.

BR 262, km 362, Juatuba, interdição da pista leste. Motivo: Queda de barreira. Sem previsão de liberação.

BR 262, km 355, Betim, interdição da pista leste. Motivo: Queda de barreira. Sem previsão de liberação.

– Interdição total

BR 381 (Rodovia Fernão Dias), km 506, São Joaquim de Bicas. Fechamento no km 502 na Sul, e fechamento no 507, na norte. Motivo: Rio Paraopeba na iminência de transbordo sobre a ponte

BR 365, km 369, Patos de Minas. Motivo: Queda de barreira. Sem previsão de liberação

– Liberadas

BR 381 (Sentido Vitória) , km 294, Antonio Dias

BR 381 (Sentido Vitória) , km 425, Caeté

BR 381 (Sentido Vitória) , km 448, Sabará

BR 040, km 562-563, Nova Lima

BR 040, km 572, Itabirito

BR 040, km 598, Congonhas

BR 040, km 603, Congonhas

Rodovias estaduais

– Interdição total

MG-638 – Sagarana

AMG-3225 – Pai Pedro

LMG-632 – Índia

LMG-743 – Carmo do Paranaíba

MGC-232 – Dores de Guanhães

MG-424 – Capim Branco

MG-176 – Luz

MG-423 – Conceição do Pará

MG-050 – Juatuba

MG-030 – Nova Lima

MG-329 – Rio Casca

MG-442 – Pires

AMG-0555 – Presidente Bernardes

MG-158 – Passa Quatro

MG-170 – Lagoa da Prata

MG-423 – Nova Serrana