polícia resgata 72 cães em situação de maus tratos em canil clandestino em arujá (sp)

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Setenta e dois cães em situação de maus-tratos foram resgatados de um canil clandestino, em uma casa em Arujá, na região metropolitana de São Paulo, na quinta-feira (27). Uma pessoa foi presa.

A Polícia Militar chegou à residência, de apenas três cômodos, após receber informações anônimas.

A equipe, acompanhada de um veterinário, esteve no local e foi recebida por uma mulher. Foi constatado que o espaço era insuficiente para a quantidade de animais. Além disso, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), havia mau cheiro, acúmulo de fezes e não foi encontrado nenhum tipo de alimentação para os cachorros.

Um dos animais foi encontrado convulsionando dentro de uma banheira, enquanto outros apresentavam sinais de doença e desnutrição.

O veterinário que acompanhou a ação informou ter identificado dezenas de cadelas usadas para reprodução, chamadas de matrizes, indicando o funcionamento de um canil clandestino. Um contrato de compra e venda de cães foi entregue aos policiais. Uma tartaruga também foi encontrada.

Durante o atendimento da ocorrência, um dos responsáveis chegou ao imóvel, negou a situação de maus-tratos, desacatou um PM e foi preso.

Ele e a outra moradora foram conduzidos à Delegacia de Arujá. A perícia foi acionada ao local e, o caso, registrado como abuso de animais e desacato.