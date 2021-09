Polícia prende suspeito de lavar dinheiro do tráfico de drogas em clínicas de dentistas

A ação consiste em desarticular a movimentação de uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas

SÃO PAULO, SP

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (29) um homem, de idade não revelada, foragido da Justiça de São Paulo durante a Operação Smile. A prisão aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. Além da prisão, também foram apreendidos aproximadamente R$ 100 mil. A ação consiste em desarticular a movimentação de uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas.



Segundo a PF, as investigações indicaram uma forte atuação de organizações criminosas de projeção nacional em um esquema engenhoso para lavar o dinheiro do tráfico de cocaína, usando para isso clínicas médicas e odontológicas em São Paulo e Pernambuco com a finalidade de permitir a compra de insumos utilizados no refino da droga.



Os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual de Pernambuco três deles em Jaboatão dos Guararapes nos bairros de Candeias, onde o homem foi preso, Cajueiro Seco e Prazeres e outros dois no Recife, em Boa Viagem e Boa Vista. Foram averiguados dois endereços residenciais e três clínicas odontológicas. Os envolvidos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais, cujas penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.