Polícia prende estudante apontado como mentor de mensagens sobre ataques a escolas

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar em São Paulo por suspeita de ameaçar atacar escolas e fazer apologia do nazismo. Segundo a polícia, ele era um dos principais mentores da onda de boatos e ameaças que tem gerado apreensão entre os pais e responsáveis.

A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (12), na zona norte de São Paulo, e decorreu da atuação da polícia diante dos boatos nas redes sociais.

Conforme a Folha de S.paulo publicou, na quarta, a PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo teve abstenção de alunos em razão de boatos de supostos ataques criminosos.

O rapaz, de 18 anos, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) é estudante de uma escola estadual na Vila Zat, zona norte da capital.

Imagens de conversas obtidas pela polícia mostram que ele enviava mensagens com ameaças no grupo de alunos e frequentemente idolatrava a figura de Adolf Hitler. Na segunda (10), ele chegou a ir com uma máscara de caveira na escola, assustando os colegas.

A mãe do jovem, diz a pasta da segurança, foi chamada até a unidade escolar e disse que não tinha conhecimento desse comportamento do filho.

O estudante foi levado até a delegacia e autuado em flagrante pelo crime de racismo e apologia do nazismo. Os crimes foram registrados no 33º DP (Pirituba).

Na audiência de custódia o jovem teve a prisão convertida em preventiva (sem prazo).

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, falou sobre a prisão durante entrevista coletiva do Governo de SP para anunciar medidas de segurança para a comunidade escolar.]

“Tivemos ontem [anteontem] o indiciamento de um cidadão que estava divulgando e propagando estas mensagens. A Delegacia Especializado em Crimes Cibernéticos está atuando e existe um trabalho de inteligência forte que está monitorando e acompanhando essas ameaças.”

O QUE FAZER EM CASO DE AMEAÇA DE ATAQUE A ESCOLAS

– Especialistas afirmam que ameaças não devem ser ignoradas. Por isso, é importante que os pais e escolas procurem a Polícia Civil e canais criados pelo Ministério da Justiça para denunciar qualquer tipo de ameaça

– Não compartilhe mensagens, vídeos, fotos ou áudios com as ameaças

– As autoridades precisam ser notificadas sobre qualquer tipo de ameaça, pois quem as produz ou compartilha também pode responder criminalmente

– Pais, alunos e escolas devem manter diálogo estreito sobre alertas, receios e medidas adotadas. A transparência das ações é importante para aumentar a sensação de segurança

– Fique atento e informe ao colégio qualquer mudança no comportamento dos alunos

COMO DENUNCIAR

– Como parte da Operação Escola Segura, o Ministério da Justiça lançou um canal no site para que sejam denunciados sites, blogs e publicações nas redes sociais. O site para denúncia é o www.mj.gov.br/escolasegura

– Em São Paulo, no caso de ameaça, é possível ligar para o 181, canal da polícia que permite que qualquer pessoa forneça à polícia informações sobre delitos e formas de violência, com garantia de anonimato

