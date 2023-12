Polícia investiga sequestro de Marcelinho Carioca

Marcelinho Carioca se consagrou no futebol jogando pelo Flamengo e pelo Corinthians, onde conquistou vários títulos

A polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de Marcelinho Carioca, que não é visto desde ontem (17), quando foi de carro para o show do Thiaguinho em Itaquera, zona leste de São Paulo. O veículo teria sido encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, na região metropolitana do estado, e por isso, a investigação trabalha com a hipótese de sequestro.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos. Até agora, dois homens encontrados perto do veículo do ex-jogador foram presos pela Polícia Militar, suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Marcelinho.

Carreira

Marcelinho Carioca se consagrou no futebol jogando pelo Flamengo, onde conquistou Brasileirão e Copa do Brasil, dentre outros títulos, e pelo Corinthians, onde além da Copa do Brasil e do Brasileirão, levantou também a taça do Mundial de Clubes.

Depois de se aposentar, ele se tornou comentarista esportivo e entrou para a vida política. Até janeiro deste ano, exercia o cargo de secretário de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba.