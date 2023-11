Polícia investiga juiz do Trabalho no Amazonas por denúncia de agressão à esposa

Em nota, o TRT-11 repudiou o ato e destacou que o magistrado está sujeito à responsabilidade civil e criminal

São Paulo, 28 – A Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e a Polícia Civil investigam o juiz Eduardo Miranda Barbosa Ribeiro por suposta violência doméstica contra sua mulher. Ele teria agredido a companheira no domingo, 26, em Parintins, interior do Amazonas, segundo município mais populoso do Estado.

Em nota, o TRT-11 repudiou o ato e destacou que o magistrado está sujeito à responsabilidade civil e criminal, com possível enquadramento na Lei Maria da Penha.

“A conduta relatada é incompatível com os princípios éticos e morais que regem a magistratura e, consequentemente, com os valores defendidos por essa instituição do Poder Judiciário Trabalhista”, ressaltou o TRT.

A Corte informou que o caso será encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, seguindo norma do órgão que versa sobre a apuração de denúncias de violência contra a mulher envolvendo magistrados ou servidores do Judiciário.

COM A PALAVRA, O JUIZ

Até a publicação deste texto, a reportagem do Estadão buscou contato com o juiz Eduardo Miranda Barbosa Ribeiro, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestação.

Estadão Conteúdo