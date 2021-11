Polícia Federal prende boliviano suspeito de manter menores sob condições análogas à escravidão em SP

Quando da chegada dos policiais, na tarde de quarta-feira (10), o grupo estava em uma residência na cidade de Bady Bassitt (465 km de SP)

SÃO PAULO, SP

Um imigrante boliviano foi preso em flagrante por agentes da Polícia Federal ao ser flagrado mantendo três adolescentes compatriotas sob condições análogas à escravidão. Quando da chegada dos policiais, na tarde de quarta-feira (10), o grupo estava em uma residência na cidade de Bady Bassitt (465 km de SP).



De acordo com a Polícia Federal em São José do Rio Preto, uma das meninas conseguiu fugir da casa e procurou uma conselheira tutelar. Após tomar conhecimento do fato, a mulher acionou os policiais. Assim que chegaram ao local, policiais federais e militares constataram a situação em que as garotas viviam. A PF classificou o ambiente como “degradante”.



Assim que retiradas do imóvel, que servia como uma confecção, já que um cômodo possui maquinário utilizado em costuras, além de linhas e tecidos, os agentes verificaram que o boliviano preso, que não teve nome ou idade divulgados, mantinha total controle sobre as adolescentes. Segundo a Polícia Federal, o homem restringia as jovens até mesmo sair de casa, vigiando suas locomoções.



A Polícia Federal ainda detalhou que as vítimas eram mantidas na casa sob condições insalubres e obrigadas a trabalhar por várias horas, sem a contrapartida de descanso e salário. Todas as vítimas estão em situação irregular no país, e uma delas está grávida.



A reportagem não conseguiu contato com o Conselho Tutelar de Bady Bassitt. O crime de redução de trabalhadores à condição análoga à escravidão prevê pena de dois a oito anos de prisão, além de multa.