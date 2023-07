Polícia Federal investiga fraudes em ações trabalhistas

Conforme as informações, um escritório de advocacia estaria atuando em contrariedade ao interesse de seu cliente em reclamatória trabalhista

Na manhã desta sexta-feira 14, a Polícia Federal deflagrou a Operação Infidele para apurar a atuação de organização criminosa investigada pelos crimes de patrocínio infiel, estelionato e apropriação indébita em reclamatórias trabalhistas.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre (6), Canoas (2) e Xangri-lá (1), todas no Rio Grande do Sul, além de medidas cautelares de constrição de bens e valores, suspensões do exercício de atividade profissional de advogado, proibição de ausentar-se do país e monitoramento por tornozeleira eletrônica.

A investigação teve início a partir de comunicação da Justiça do Trabalho de Porto Alegre à Polícia Federal. Conforme as informações, um escritório de advocacia estaria atuando em contrariedade ao interesse de seu cliente em reclamatória trabalhista, ao induzi-lo, mediante prestação de informações falsas, à celebração de contrato de cessão dos seus créditos judiciais para uma empresa de perícias contábeis.

Diligências realizadas indicam que as fraudes estariam sendo replicadas em inúmeras outras reclamatórias trabalhistas e que o escritório de advocacia e a empresa de perícias contábeis atuariam em cumplicidade contra o interesse financeiro dos clientes.

O nome da operação refere-se ao termo francês “infidèle”, que significa infiel, como referência a um dos tipos penais investigados e em razão das constantes viagens realizadas pelo principal investigado à França.