Polícia Federal faz operações contra abuso sexual infantil e tráfico de animais silvestres

São cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados do Pará, Espírito Santo e Rio de Janeiro

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (9) duas operações: uma, contra o crime de abuso sexual infantil; outra, de combate ao tráfico de animais silvestres.

Em relação ao crime de abuso sexual infantil, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em cidades do Pará. A polícia não detalhou os itens apreendidos, e as investigações seguem em andamento. Os investigados podem responder por armazenar pornografia infantil, com pena que pode chegar a nove anos de prisão.

Quanto ao tráfico de animais silvestres, a PF mira uma organização criminosa que atua no Espírito Santo e no Rio de Janeiro há mais de 15 anos. A operação foi batizada de “Aveas Corpus” e cumpre mandados de busca e apreensão nas cidades de Vila Valério, São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Águia Branca, no ES, além de Magé, no Rio.

Não há informações sobre prisões ou sobre o número total de apreensões. No entanto, em imagens divulgadas pela Polícia Federal, é possível ver animais, como papagaios e outras aves, muitos deles ainda filhotes, sendo resgatados pelos agentes.

A principal espécie de papagaio traficada pelo grupo é o Papagaio Chauá, seguida pelas espécies Maracanã-verdadeiro e Maritaca. Cada filhote de papagaio é vendido para um intermediário por cerca de R$100,00. Já o intermediário os revende para o comerciante no Rio de Janeiro por R$ 150,00. Os animais são vendidos por até R$ 3 mil ao comprador final.