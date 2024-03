Polícia Federal divulga possíveis aparências dos fugitivos de Mossoró

A força-tarefa está no 27º dia de buscas por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça

A Polícia Federal divulgou simulações que mostram possíveis aparências e disfarces dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, localizada no Rio Grande do Norte.

A força-tarefa, que está no 27º dia de buscas por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, entrou em ação após a fuga ocorrida em 14 de fevereiro. Esse episódio marcou a primeira fuga da história do sistema prisional federal, que foi estabelecido em 2006.

De acordo com informações da Polícia Federal, as equipes estão trabalhando com as novas possibilidades visuais. As projeções de crescimento de cabelo, barba e possíveis disfarces foram elaboradas pelos papiloscopistas do setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Identificação (INI) da PF, em Brasília.

A divulgação das imagens tem como objetivo facilitar o trabalho de busca e contar com o apoio da população para fornecer informações sobre o paradeiro dos fugitivos. A Polícia Federal já anunciou uma recompensa de até R$ 30 mil para quem fornecer informações que levem à recaptura dos foragidos.

A operação para recaptura dos fugitivos envolve mais de 600 agentes de segurança, que atuam de forma integrada. Estão envolvidos policiais federais, rodoviários federais, militares e civis, além da Força Nacional.

Na última quinta-feira (7), as buscas receberam um reforço de dois policiais penais especializados em operações especiais e um cão farejador da raça pastor-belga-malinois do Mato Grosso.

Além disso, na sexta-feira (8), em Fortaleza, no Ceará, outra pessoa suspeita de integrar uma rede de apoio aos fugitivos, montada pela facção Comando Vermelho, foi presa. Desde o início das investigações, já ocorreram seis prisões no total – cinco em cumprimento a mandados de prisão, além de uma prisão em flagrante.