Polícia Federal deflagra operação contra milícia armada do Rio de Janeiro

Com o objetivo é desarticular uma milícia armada, na Baixada Fluminense, a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Hoste, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-RJ).

Na manhã desta quinta-feira (10), cerca de 150 policiais federais cumprem 19 mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão. Todos expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada da capital, nas cidades do Rio de Janeiro, Nilópolis e Mesquita. O vice-presidente da Câmara de Nilópolis, o vereador Mauro Rogério Nascimento de Jesus, conhecido por “Maurinho do Paiol” (PSD), é um dos alvos da operação.

As investigações apontam que o grupo, gerenciado por o agente político da região, pratica diversos crimes contra a paz pública, juntamente com outros dois PMs investigados.

Segundo informações, Maurinho do Paiol é PM inativo e apontado como líder da milícia de Nilópolis ligada ao bando do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, morto pela Polícia Civil do RJ (PCRJ), em uma operação de 2021. Com a morte do líder, o irmão Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, tomou posse.

A organização comanda a utilização de sinal de TV e internet (“gatonet”), venda ilegal de botijões de gás e exploração de mototáxi, entre outros. Os serviços são prestados por meio de ameaças a populares e comerciantes das regiões, com pagamentos de propinas a agentes públicos.

A investigação apontou também, que parte do grupo se dedica ao tráfico de armas e de drogas, atuando também com outros bandos milicianos da Zona Oeste da capital.