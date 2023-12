Polícia Federal combate milícia na zona oeste do Rio

A operação busca identificar o esquema de imposição de taxas ilegais a grandes empresas e comerciantes locais

Na manhã desta terça-feira (19), a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram nova operação contra uma milícia que atua na zona oeste do Rio de Janeiro, com o cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro.

O objetivo da operação de hoje é desarticular o núcleo financeiro da organização criminosa, identificando o esquema de imposição de taxas ilegais a grandes empresas e comerciantes locais. Ontem (18), policiais já tinham cumprido mandados de busca e apreensão para investigar o braço político do grupo, que tinha como um dos alvos a deputada estadual Lucinha (PSD). Por decreto da Justiça, ela foi afastada de suas funções parlamentares.

Durante a investigação, a PF identificou pessoas que participam do esquema da ocultação dos valores arrecadados de forma ilegal pelo grupo criminoso.