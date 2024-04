PMGO realiza maior apreensão de agrotóxicos falsificados do estado

As polícias Militar e Civil de Goiás, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), deflagraram, nessa quinta-feira (04), a operação Piratas do Agro em Caldas Novas, que resultou na maior apreensão de agrotóxicos falsificados da história do estado.

Segundo as corporações, foram apreendidos cerca de 37 toneladas de defensivos, entre herbicidas, pesticidas e inseticidas, além de produtos veterinários vencidos. No local, ainda foram encontradas milhares de embalagens novas e reutilizadas, além de rótulos e lacres falsificados.

Durante a operação, os órgãos policiais e de fiscalização, identificaram três endereços e dezenas de máquinas que eram utilizadas para embalar, armazenar e manipular os defensivos agrícolas falsificados/adulterados.

Um homem foi preso e conduzido para central de flagrante, devendo responder por crimes contra saúde pública, crimes relacionados à falsificação de agrotóxicos com a estocagem e destinação indevida de resíduos e embalagens, desrespeitando as leis sanitárias e ambientais, além das sanções administrativas aplicadas pela Agrodefesa e Ministério da Agricultura.